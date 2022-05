Henny verbindt slachtoffers Wijhese vloerzeilramp in kunstwerk: ‘Zo zie je echt hoeveel mensen omkwamen’

Voor heel veel inwoners van Wijhe is de ramp in de vloerzeilfabriek een bekend gegeven. Ook Henny Schaapman weet als kind al van de vreselijke explosie met negentien doden als gevolg. ,,Mijn oom Roelof vertelde mij erover toen ik klein was. Maar ik kan me herinneren dat ik het er ook met een vriendinnetje wel eens over had. Die ramp heeft heel veel families in Wijhe op een of andere manier geraakt.’’