Herdenkingsbos voor Olst-Wijhe: wens van twee partijen komt uit, maar hoe en waar is nog onbekend

Amper bezwaar tegen kindcen­trum Olst, waar kinderen via omstreden fietstun­nel naartoe moeten

Het nieuwe kindcentrum in Olst aan de Averbergen is weer een stap dichterbij nu er nauwelijks bezwaren zijn ingediend tegen de plannen. In het nog te bouwen centrum krijgen (gefuseerde) basisscholen uit Olst, Boskamp en Den Nul onderdak. Maar wanneer de leerlingen via de omstreden fietstunnel naar hun school kunnen fietsen is nog niet bekend.

30 juni