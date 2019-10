Herdenkingsvloot voor dierbaren vaart dit jaar uit in Wijhe én Deventer

Video, kaart + update Gestolen bestelbus met gasflessen uit Duitsland brandt uit bij Herxen

22 oktober Langs de uiterwaarden van de IJssel in Herxen is in de nacht van maandag op dinsdag een uit Duitsland gestolen bestelbus volledig uitgebrand. In de bus lagen drie gasflessen. Hulpdiensten konden voorkomen dat die explodeerden.