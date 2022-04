Herxen werkt aan eigen woningbouwplannen: ‘We willen saamhorigheid bewaren voor ons buurtschap’

Twee informa­teurs in Olst-Wij­he onderzoe­ken: opnieuw raadsbreed-ak­koord of toch een coalitie?

Alie Zandstra en Harry ten Have zijn benoemd tot informateurs voor de gemeenteraad in Olst-Wijhe. Lokale partij Gemeentebelangen heeft hen gevraagd te onderzoeken welke bestuursvorm passend is voor de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Gaat Olst-Wijhe door met het raadsbreed akkoord of komt er toch een coalitie?

24 maart