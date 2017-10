Het gaat weer hartstikke goed met Boaz

Fikse korting Sallandse gemeenten op streekeigen erfaanplant

5 oktober De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte gaan vanaf november de aanplant van streekeigen bomen en struiken op erven bevorderen. Via de regeling 'Erven in Salland' kunnen inheemse erfbomen, hoogstamfruitbomen, hagen en singels worden aangeplant, die passen bij het landschap. Hoogwaardig plantmateriaal wordt met 50 procent korting aangeboden, met een maximum van 150 euro per erf.