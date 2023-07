Hobie (27) verheugt zich op woning tussen andere starters in Olst: ‘Ineens was daar het belletje’

Frank Niens (59) is de nieuwe wethouder in Tubbergen, maar niet iedereen is daar blij mee: ‘Wat doet u bij die ultrarecht­se club?’

Frank Niens (59) uit Raalte is dinsdagavond geïnstalleerd als tijdelijk wethouder in de gemeente Tubbergen. Hij vervangt Martin Oude Avenhuis die enkele maanden ziek thuis is. Feestelijk werd de bijeenkomst in de gemeenteraad niet, door felle kritiek van oppositiepartijen.