Hoe de coronatijd ook iets moois voor Olst opleverde: ‘Je versterkt elkaar’

Lokale onderne­mers delen uit: Welke 100 inwoners van Olst-Wij­he verdienen een kerstpak­ket?

Honderd inwoners van de gemeente Olst-Wijhe krijgen vlak voor Kerst een pakket vol lekkernijen van lokale ondernemers. Welke mensen dat zijn, dat mag Olst-Wijhe zelf bepalen. ,,Het kan iemand zijn die een extra zwaar jaar heeft gehad, of juist iemand die veel voor een ander heeft gedaan’’, zegt Ellen Nijkamp van de ondernemersvereniging in Olst, , die deze actie samen met de zusterclub in Wijhe op poten heeft gezet.

10 december