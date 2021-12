Hoe deze fabriek in Wijhe een broedplaats van verzet was: ‘Duitsers vanuit eigen werkplaats gesaboteerd’

Vanuit Wijhe werd tijdens de Tweede Wereldoorlog van binnenuit verzet gepleegd tegen de Duitsers, maar dat weten maar weinig mensen. Te weinig, als het aan Wijhenaar Anton Heijmerikx ligt. Hij dook in een ‘ondergeschoven stukje oorlogsgeschiedenis’. ,,Er werd na de oorlog met argwaan naar het werk in de vloerzeilfabriek in Wijhe gekeken, omdat het van de Duitsers was, maar dat is niet terecht.’’

Heijmerikx (77) kun je gerust een oorlogsgeschiedenisfreak noemen. Met vooral bovenmatige interesse voor de Tweede Wereldoorlog. De boekenkast in zijn Wijhese appartement puilt uit met boeken over de oorlog die tussen 1940 en 1945 Nederland en de wereld in zijn greep had. De fascinatie van de gepensioneerde gemeentearchivaris richt zich vooral op de kleine of relatief onbekende verhalen uit die periode.

Volledig scherm Anton Heijmerikx dook in een stukje vergeten Wijhese oorlogsgeschiedenis. © Ruben Meijerink

Toen hij zeven jaar geleden in Wijhe kwam wonen (hij groeide op in Raalte en woonde lange tijd in Zwolle en Duitsland) dook hij in de oorlogsgeschiedenis van het dorp aan de IJssel. Met name de aanwezigheid van een locatie van de Nederlandse Arbeidsdienst (NAD) trok zijn aandacht. ,,In Wijhe is de munitieontploffing in de vloerzeilfabriek aan de Enkweg, op 7 mei 1945 om 17.15 uur, een bekend verhaal. Daarbij zijn negentien mensen dodelijk verongelukt. Onder wie twee zoontjes van één van de arbeidsleiders van de NAD, die tijdens de oorlog in de vloerzeilfabriek gevestigd was.’’

Veel is er, behalve de verhalen over de ontploffing in de fabriek vlak na de oorlog, in Wijhe niet bekend over de NAD-locatie aan de Enkweg. ,,In een boek over de oorlog in Wijhe, van de inmiddels overleden oud-basisschooldirecteur en dorpshistoricus Jan Veerman, wordt het wel genoemd. Maar vrij summier. Als je mensen in Wijhe er naar vraagt, weet niemand er wat van. Daarom ben ik er dieper ingedoken.’’