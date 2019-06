Hoe doen ze dat toch? Loterij in Herxen: Win dit huis...of een Ferrari!

Gaan kinderen straks in kerk Wesepe naar school?

24 mei Naar school gaan bij, of zelfs in de kerk. Het is een reële optie voor Wesepe in de nabije toekomst. De huidige panden van de A. Bosschool en sportzaal de Nieuwe Coers zijn aan vervanging toe. De Nicolaaskerk wordt momenteel bijna niet gebruikt. Wil Wesepe zijn eeuwenoude kerk behouden, dan vraagt dat om een nieuwe invulling. Eén en één lijkt twee.