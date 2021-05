Hoe een nieuwbouwhuis in Wijhe een hoofdpijndossier werd: ‘Ik verwacht dat ze tot de hoogste rechter zullen gaan’

LINTJESREGEN 2021 Lintjesre­gen blijkt kort buitje in Olst-Wij­he; twee inwoners Koninklijk onderschei­den

26 april Twee inwoners uit Olst-Wijhe zijn vandaag verrast met een Koninklijke Onderscheiding. Eén inwoner is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één inwoner is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ton Strien speldde de bijbehorende lintjes op tijdens een kleine ceremonie in het gemeentehuis in Wijhe.