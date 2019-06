Hoe restaureer je een oldtimer van de bodemplaat tot het dak? Het werd uitgelegd in Wesepe

Video Ferrari blijft in de showroom, maar trots overheerst in Herxen: ‘Volgende keer misschien iets minder ambitieus’

19:45 De Ferrari blijft in de showroom, het vakantiehuis gaat weer in de verkoop. De spraakmakende loterij in Herxen is zondag afgeblazen omdat er te weinig loten zijn verkocht. Maar niet getreurd, Herxen is trots op alle aandacht en de verbouwing van het dorpshuis gaat hoe dan ook door.