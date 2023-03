Hond én baas leggen in Salland basis om mensenleven te redden: ‘Hulp is cruciaal, zag je laatst nog in Turkije’

Zelfs dit kleine buurschap bij Dalfsen toont sporen van koloniaal verleden

Het koloniaal verleden bracht Nederland ongekende welvaart, maar tegen een hoge prijs: de slavenhandel is een zwarte pagina in de vaderlandse geschiedenis. Vooral de Hollandse havensteden verdienden aan de handel in specerijen en slaven. Maar ook inwoners van Overijssel profiteerden volop. Zelfs in de kleine Dalfser buurtschap Emmen.