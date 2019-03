Hoog water speelt veer bij Wijhe parten

video Stembureau met hond: het kan allemaal in Marle

20 maart Aan het einde van de ochtend staat in Marle, het kleinste stembureau van Nederland, de teller op vijftien stemmers. Het aantal vertegenwoordigers van de pers dat tot nu toe langs geweest is, ligt ruimschoots hoger. Maar ook dat is heel gebruikelijk in stembureau Westhoff, gevestigd in de huiskamer van Wim Westhoff langs de IJsseldijk.