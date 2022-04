Horeca Wijhese molen gaat binnen jaar over in andere handen: ‘We gaan producten van hier serveren’

Betty Weghorst stopt met restaurant en galerie in Wijhese molen: ‘Mijn werk wordt gelukkig voortgezet’

Het is na ruim elf jaar ondernemen genoeg geweest voor Betty Weghorst. Na een roerige coronaperiode voelde de 69-jarige Wijhese ineens dat ze klaar was om te stoppen met haar brasserie én galerie in de Wijhese molen. En in een mum van tijd had ze haar opvolgers gevonden. ,,Dan hoef ik ook niet zo tegen het einde aan te hikken.’’

31 augustus