Huis in Wijhe dat 30 centimeter te dicht op erfgrens staat mag blijven: ‘Afbreken staat niet in verhouding tot overlast buren’

Aan de Wijhendaalseweg 3b in Wijhe staat sinds 2019 een nieuw huis. Volgens de buurvrouw op nummer 3 is het huis te dicht op haar huis gebouwd. Dertig centimeter, om precies te zijn. Bezwaren en rechtszaken volgen (zie kader voor meer over de geschiedenis van deze zaak).

Illegale situatie

De gemeente Olst-Wijhe gaf in november in de Stentor aan dat pogingen tot bemiddeling tussen de buren mislukt waren. En dat ze niets anders konden doen dan meegaan in het verzoek om handhavend op te treden. Want, de buurvrouw heeft gelijk: het huis stáát 30 centimeter te dicht op de erfgrens. ,,Omdat de woning te dicht bij de erfgrens staat, is er een illegale situatie ontstaan”, aldus gemeentewoordvoerder Saskia Schonewille in november.