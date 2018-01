Hulp voor minima in Olst-Wijhe

Olst-Wijhe zoekt kampioen Bankzitten

6:00 Inwoners van de gemeente Olst-Wijhe in beweging zien te krijgen. Dat is het doel van de intensieve samenwerking van de diverse sportverenigingen in Olst-Wijhe. Mensen die 'gaan sporten' te zwaar vinden klinken en aan de andere kant toch graag in beweging komen.