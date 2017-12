Hulpdiensten rukken massaal uit na ongeluk in Wijhese woning

Stakers vlees­wa­ren­sec­tor op een missie: 'Gaan door tot er geluisterd wordt!'

6 december Er is grote actiebereidheid onder de werknemers in de vleeswarenindustrie om te staken. Dat stelt vakbond FNV. Op zeker negen locaties in ons land, zoals in Wijhe, Raalte, Deventer en Borculo, legt personeel het werk vandaag neer. ,,De acties gaan door tot er naar ons geluisterd wordt!”