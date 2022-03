IJsselwijs, De Blinker of IJsselwiek? Leerlingen in Olst kiezen de naam van hun school

Postume erkenning voor Wijhese oud KNIL-militair Wuarbana­ran: ‘Mijn vader heeft gestreden voor de Nederland­se driekleur’

De grote stilte noemen ze het. De jaren die hun vader diende als KNIL-militair in Nederlandse dienst in het toenmalige Nederlands Indië is voor de kinderen en kleinkinderen een zwart gat, nooit sprak hij erover. De herinneringen daaraan nam Adam Wuarbanaran mee zijn graf in op de Wijhese algemene begraafplaats. Dat zijn laatste rustplaats ruim zeventig jaar na zijn komst in Nederland een historische status krijgt, is een belangrijke gebeurtenis voor de familie. ,,Het is de erkenning dat hij hier hoort.’’

2 maart