'Ik ben bang, maar wat kan er nu nog verbranden? Alles is al zwart'

De eigenaresse van camping Ponte das Três Entradas op een uur rijden van de stad Coimbra keek de dood in de ogen. Afgelopen zondag vertrok Karin halsoverkop en liet alles en iedereen achter. Hulpverlening komt nog altijd nauwelijks op gang en er heerst grote angst. ,,Ik heb nog geen sirene gehoord, het is een levende hel waarbij wordt geplunderd uit huizen en we alles zelf moeten uitzoeken.''

Ravage

Het gebied waar Karin haar camping runt is nog altijd nagenoeg afgesloten van de buitenwereld. Internet is uitgevallen en telefoonverkeer komt maar mondjesmaat op gang. Voor dit gesprek is ze even naar de stad gereden, waar ze wel kan bellen. ,,Net reed ik over de weg waar we zondag over zijn gevlucht, de ravage is immens."

Sinds zondag woedden in Portugal ruim 300 brandhaarden in een groot deel van het land. Door regenval zijn de meeste branden inmiddels onder controle. Als gevolg van de bosbranden vielen tot nu toe 41 doden. In het noorden en midden van het land is een gebied van 350.000 hectare, zo groot als de provincie Overijssel, in as opgegaan.

Vooral de vlucht naar veilig gebied heeft veel indruk gemaakt op Karin. Bermen stonden in brand terwijl ze achter vrienden aanreed op de vlucht voor vlammen. ,,Als we een uur later waren vertrokken waren we levend verbrand.''

Oase

Na een nacht te hebben doorgebracht in een sporthal in de buurt keerde ze terug naar de camping om de schade op te nemen. Wonder boven wonder stond het kampeerterrein met 75 plekken nog grotendeels overeind. ,,Overal om ons heen is het zwart, onze camping is een groene oase. Dat is een wonder.''

Op de camping verbleven op het moment van de brand een paar Engelse en Duitse toeristen. De Engelsen dachten zondagochtend een ondergaande zon te fotograferen. ,,Het was een warme dag met veel wind en ineens moesten we vluchten voor de vlammenzee. Niemand waarschuwde ons.''

Crisiscentrum

Karin heeft haar camping ingericht als crisiscentrum voor lokale bewoners en toeristen. ,,Vrienden hebben kleding gebracht en onze camping zit vol met mensen die alles zijn kwijtgeraakt.''

De angst dat het vuur opnieuw oplaait is groot. ,,We voelen de kracht om door te gaan, maar ik ben bang. Aan de andere kant: wat kan er nu nog verbranden? Alles is al zwart.''

Ook moeder Janny Hulsman is flink geschrokken. ,,Zondag kreeg ik maar geen contact met mijn dochter. Een dag later kwam een berichtje binnen dat Karin ongedeerd was.'' Afgelopen zomer was ze nog in het gebied om op bezoek te gaan bij haar dochter. ,,Toen viel al op dat het verschrikkelijk droog was.'' Zeven jaar geleden emigreerde haar dochter naar Portugal, nog nooit kwam een bosbrand zo dichtbij. ,,Dit heeft een enorme impact gehad.''

September

Kritiek is er op de bestrijding van de branden in het bosrijke gebied, dat aan de rand ligt van het bekende natuurpark Serra da Estrela. ,,Blusvliegtuigen worden tot en met september gehuurd om stand-by te staan'', hoorde Karin. ,,Daarom duurde het lang voordat het materieel ter plekke was.''

Inmiddels is er wat regen gevallen en lijken de grote brandhaarden geblust. Toch blijven bewoners angstig. Moeder Hulsman: ,,Waarschijnlijk is het aangestoken en dan gaat het heel hard. Eén peukje op de grond en de hele boel staat weer in lichte laaien.''