Illustrator (24) uit Olst wint Fiep Westendorp-prijs met boekproject

De Fiep Westendorp-prijs wordt eens per twee jaar uitgereikt aan veelbelovende illustratoren (maximaal 3) van ons land. Iedere prijswinnaar krijgt 20.000 euro. ,,Het grote voordeel is dat ik door dat geld door kan gaan met mijn werk en geen bijbaantje hoef te zoeken. Ik heb nu naast het illustreren al een baantje in de huishouding. Anders kom ik niet rond. Als beginnend kunstenaar moet je soms toeleggen op opdrachten die je krijgt, alleen al door je materiaal en reiskosten. Nu krijg ik elk half jaar 5000 euro om te kunnen werken aan dit boek".

Mensen helpen

Verliefd

Social media en de manier waarop mensen daardoor tegenwoordig met elkaar communiceren spelen een belangrijke rol in haar werk. ,,Het boek dat ik ga maken over de mensheid is er eentje met een knipoog. Het gaat er over dat we onszelf vaak groothouden. Dat we ons heel mooi presenteren, maar soms eigenlijk een zielig hoopje mens zijn. En dat we in deze tijd al zoveel over andere mensen aan de weet komen, dat als je verliefd bent je je online op je eerste ontmoeting kunt voorbereiden als een soort studie. En dat je je daardoor super cool voordoet voor de ander. Je schildert eigenlijk een ander beeld".