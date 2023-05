Impuls voor het ‘kleine’ Wesepe: dorp krijgt er in een klap 70 woningen bij op voormalig fabrieksterrein

Deventer wethouder heeft buik vol van extra taken vanuit Den Haag: ‘Het piept en kraakt binnen de gemeente’

Wethouder Rob de Geest van de gemeente Deventer is zo onderhand wel klaar met de stroom aan extra taken die vanuit Den Haag op het bordje van de gemeente komen. De toeslagenaffaire, de woningcrisis, de asielcrisis: allemaal zaken die hun oorsprong vinden in landelijk beleid, maar de gevolgen moeten door de gemeenten worden opgelost. ,,Het wordt tijd dat de regering ziet dat we aan onze grenzen zitten.”