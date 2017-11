In dit huis in Olst is bijna alles roze

De bank is roze, de trap is roze, de stoelen zijn roze, het aanrechtblad, de muur, de boekenkast en de waterkoker. Eigenlijk is alles roze in het huis van Gerard en Karin van Groenewoud in Olst, de vrucht van 30 jaar verzameldrift. Er moeten zuurstokkramen op de kermis zijn die minder roze zijn.