Ingrid uit Olst moet ‘villa’ in wijk vol tiny houses tolereren: ‘Past in bestemmingsplan’

Nieuwbouw­pro­ject Wesepe drijft omwonenden naar de rechter: ‘We vrezen dat er te veel gebouwd gaat worden’

Na drie jaar bezwaren en forse dossiers over en weer sturen was vrijdagochtend het strijdtoneel de rechtbank. Vier omwonenden van nieuwbouwproject Weidebeek in Wesepe en de gemeente Olst-Wijhe stonden tegenover elkaar. De inzet: worden er straks te veel woningen gebouwd, tegen de afspraken in?