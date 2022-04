Inschrijving voor sportieve uitdaging aan vooravond van Koningsdag in Wijhe gestart

(Weer) meer bezwaren in gemeente Olst-Wij­he, maar vaak gelijk kregen bezwaarma­kers niet

Het aantal mensen dat bezwaar maakt bij de gemeente Olst-Wijhe is vorig jaar gestegen, net als het jaar daarvoor. Of het nou gaat om een bezwaar tegen een vergunning, tegen een straatnaam of in het kader van de jeugdwet, de ‘bezwarenadviescommissie’ werd er voor opgetrommeld. In slechts twee gevallen kreeg de bezwaarmaker gelijk, maar vaker niet. Regelmatig werd de zaak onderling opgelost.

29 maart