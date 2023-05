Inwoners van de Boskamp gaan in gesprek met het college van Olst-Wijhe over ‘Hart van de Boskamp’

Tennisclub mikt met vier padelbanen op jonger publiek in Dalfsen: ‘Een investe­ring in de toekomst’

Begin juni neemt DLTC Gerner vier padelbanen in gebruik op sportpark Gerner. Aan de achterzijde van het clubgebouw op het sportcomplex van de Dalfser tennisvereniging is een kooiconstructie met dik veiligheidsglas in aanbouw, waar leden en niet-leden kunnen spelen. De club hoopt dat de investering in deze snelgroeiende sport veel nieuwe leden oplevert.