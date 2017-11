Jestin (8) maakt het ‘redelijk goed’ na aanrijding Boerhaar

In het Universitair Medisch Centrum Groningen werden een hersenschudding, een forse wond en zwelling op zijn achterhoofd, een gebroken sleutelbeen en diverse schaafwonden geconstateerd. Aan de wond op zijn hoofd is de jongen geopereerd.

Richting huis

De artsen hebben de familie laten weten dat de conditie van Jestin inmiddels zo verbeterd is dat hij wellicht woensdag vanuit Groningen naar een ziekenhuis in de buurt van Boerhaar mag worden vervoerd.

Naar school

De jongen was maandagochtend met zijn fiets op weg naar school, De Bongerd in Boerhaar. Op de Boerlestraat viel hij en werd hij overreden door een achter hem rijdende auto. Omstanders trokken hem onder de auto vandaan. Ter plekke werd eerste hulp verleend. Jestin was zo gewond dat hij met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Groningen is gebracht.