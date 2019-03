Johnny de Mol verrast acteurs Deventer Theater Onbeperkt

Moeders openen kinderkle­ding­win­kel in Wijhe

4 maart Acht jaar geleden begonnen ze thuis als hobby een naaiatelier, zaterdag 16 maart openen Gerlinda Piet en Nienke van Dijken in Wijhe een winkel in kinderkleding en kindercadeaus. De winkel is gevestigd in een voormalig makelaarskantoor in de Stationsweg.