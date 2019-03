Johnny de Mol zet deel van Olst op slot

Die Deventer theatergroep voor mensen met een beperking is bezig met de opname van een film in deze regio. Twee leden van de groep, Jasmijn en Bjorn, benaderden De Mol met een specifieke vraag. De tv-maker bracht onlangs al een bezoek aan Theater Onbeperkt om te vertellen dat hij graag zou helpen.

Wat de wens precies inhoudt is nog niet bekend gemaakt, maar duidelijk is dat de tv-maker vergunningen regelde bij de gemeente Olst-Wijhe. Daarvoor ging hij met een paar acteurs persoonlijk langs bij burgemeester Ton Strien. Het is waarschijnlijk dat dat alles te maken heeft met het afsluiten van meerdere straten, gisteren, rond de watertoren in Olst. In elk geval kwam Strien zondag ook zelf een kijkje nemen.