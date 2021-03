Jonge chef-kok Ollie Schuiling uit Olst heeft Michelinster te pakken: 'Zó trots!’

Frustratie in New York bij Rob Coenen (42) uit Olst: ‘Waarom krijg ik straf voor een tweede paspoort?’

18 maart Robert Coenen (42) woont en werkt in New York, maar hij is met hart en ziel Nederlander, Olstenaar zelfs, want daar stond zijn wieg en daar wonen zijn ouders. ,,Ik wil graag een Amerikaans paspoort, zodat ik hier kan wonen en werken zonder zorgen over mijn verblijfsvergunning. Maar als ik dat doe, word ik gestraft en raak ik automatisch mijn Nederlandse paspoort kwijt. Dat is niet van deze tijd.’’