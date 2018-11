Jongen op fiets zonder licht geschept door auto in Olst

Wethouder overlegt over reclameta­rief Olst

20 november Wethouder Anton Bosch van de gemeente Olst-Wijhe overlegt de komende weken met de ondernemersvereniging in Olst over de hoogte van de reclamebelasting die Olst-West per 1 januari in Olst wil heffen. Over de hoogte daarvan en de verdeling over de ondernemers klinkt kritiek. Zo zou de belasting een drempel opwerpen voor nieuwe winkels.