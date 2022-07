Judith Compagner beleeft vuurdoop als wethouder, in Olst-Wijhe: ‘Politiek is niet voor bange mensen’

Witte rook in Olst-Wij­he: nieuwe coalitie gaat vaker een beroep doen op inwoner: ‘Kan kosten besparen’

Na maanden onderhandelen ligt het er dan eindelijk: het bestuursakkoord van Olst-Wijhe. Partijen Gemeente Belangen, VVD en CDA presenteerden zaterdagochtend hun akkoord 'focus en verbinding’, waarbij gekozen is voor een strategische raadsagenda in plaats van een raadsbreed akkoord, wat er de afgelopen raadsperiode was. ,,We willen niet meer een van duurste gemeenten van Overijssel zijn.”

