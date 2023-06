Kans op helder weer in Olst-Wijhe vanochtend

Sportclubs in Tijenraan Raalte woest na zoveelste huurverho­ging, politiek roert zich: ‘Is onbetaal­baar’

Woest zijn ze, tien verenigingen die zalen en ruimtes huren in sportcentrum Tijenraan in Raalte. In nog geen jaar tijd stijgen de huurtarieven met dertien procent. De verenigingen eisen onder meer met het per direct stopzetten van de verhoging. Worden de eisen niet ingewilligd, dan liggen betalingsproblemen op de loer. ,,Deze verhoging kunnen we niet aan. Het geld is echt op’’, zegt Kwiek-voorzitter Michel Rabelink.