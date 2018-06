Kater Sammy is dood en Facebook explodeert: 'Vuile moordenaar'

Olster Harmonie trakteert Aardehui­zen op concert

4 juni In december eindigden ze als beste muziekkenner van Olst, eind juni mogen ze de hoofdprijs in ontvangst nemen. Zaterdag 23 juni trakteert de Olster Harmonie de bewoners van de Aardehuizen in Olst-Zuid op een openbaar optreden.