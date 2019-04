Kattenkeuring in Olst is vooral gezellig: ‘Maar een gehandicapte kat komt niet door de keuring’

Colinda Mets is uit Twente gekomen met één van haar Noorse Boskatten. ,,Die hebben lekker veel temperament. Ik heb er vier. Mijn huis is niet zo groot, dus ik kan er nog eentje bij hebben.’’ Haar vriendinnen wonen ruimer. Een heeft zelfs veertien katten thuis. Het is een hobby die veel tijd en geld kost. Voor Mets is het een thuiswedstrijd, maar haar vriendinnen komen uit Tiel. Sommigen wonen in Duitsland. ,,We kennen elkaar via de katten, maar inmiddels zijn we goede vriendinnen. We ontmoeten elkaar iedere maand ergens op een kattenshow in Nederland, België of Duitsland.’’