Kettingbotsing in ochtendspits op N348: vijf auto's op elkaar

Chauffeur zweert bij tijdswinst op route via Hamelweg in Wijhe

19 september Peter Dokman is er duidelijk in: zolang de route Hamelweg-Kappeweg-Schippershuizen een openbaar karakter heeft, blijft de vrachtwagenchauffeur die rijden. ,,Ik laat me niet via De Omloop en de dijk sturen. Ik wil vanuit mijn woonplaats Boerhaar de kortste weg naar Zwolle.''