Kieper met gras kantelt in Broekland: berging neemt uren in beslag

Blauwalg in het zwemwater van de Lange Kolk. Geen waterpret in Den Nul de rest van de zomer?

5 augustus Het kwik stijgt de komende dagen tot tropische waarden. Maar een verfrissende duik in het natuurwater van Kolkbad de Lange Kolk bij Den Nul zit er niet in. Sinds een paar weken zit er blauwalg in het water. Het is de enige plek in Overijssel waar blauwalg in zwemwater zit.