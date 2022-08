‘Klein Woodstock’ op boerderij in Olst is grote tegenhanger van massaal Lowlands: ‘Uniek en écht gezellig festival’

Met video Verliest Wijhe zijn enige boekwinkel? Het zou maar zo kunnen

Leesgekke Wijhenaren kunnen vanaf begin volgend jaar mogelijk niet meer in hun eigen dorp terecht in een boekwinkel. Want Marjet (60) en Sytze Schippers (65) stoppen dan met hun zaak aan de Langstraat. Die boekwinkel - Primera Schippers - was onder hun leiding dik 35 jaar een begrip in Wijhe.

1 augustus