Kleine partijen Olst-Wijhe hebben weinig vertrouwen in handreiking beoogde coalitiepartijen GB, VVD en CDA

Een raadsbreed akkoord of een coalitie van drie partijen? De keus tussen deze twee ‘smaken’ voor de komende bestuursperiode in Olst-Wijhe leidt tot veel discussie in de raadsfracties. Ook in de ingelaste raadsvergadering over de voortgang van de formatie maandagavond is hierover door alle partijen flink gebakkeleid.