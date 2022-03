Kleinere fracties raad Olst-Wijhe willen graag weer raadsbreed akkoord, Gemeentebelangen laat het in het midden

Geen hertelling in Olst-Wij­he; CDA verliest definitief een zetel én nieuwkomer zeker van plek

Het CDA verliest definitief één zetel in de gemeenteraad van Olst-Wijhe. Een verzoek tot het hertellen van de stemmen is afgewezen. De partij had dit verzoek gedaan omdat het verschil tussen een extra zetel voor de partij of een zetel voor nieuwkomer PartijvdSport slechts drie stemmen was. ‘Er is geen (ernstig) vermoeden dat er fouten zijn gemaakt die van invloed kunnen zijn op de zetelverdeling’, zegt de gemeente over het afwijzen van het verzoek.

22 maart