Koeien komen met de schrik vrij na felle brand in hun stal in Marle

Hooibalen

In de schuur waar brand was, stonden ook runderen. De dieren werden uit de ruimte gehaald en zijn niet gewond geraakt, meldt woordvoerder Maurice van Zoelen van de Veiligheidsregio IJsselland. Rond het middaguur branden er alleen nog wat hooibalen. Dat voer is naar buiten gereden om te worden afgeblust.

Rond 12.15 uur is het sein brand meester gegeven. Bij de brand is geen asbest vrijgekomen. Er is wat schade aan het dak en houtwerk in de stal ontstaan. Tijdens het blussen was de Marledijk afgesloten voor verkeer. Dat had vooral te maken met het watertransport over de dijk en de tankwagens die daar stonden.