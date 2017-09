Komst geluidschermen langs spoor in Wijhe en Olst duurt nog jaren

Nieuwe duofiets voor Het Averbergen in Olst

7 september In het woonzorgcentrum Het Averbergen in Olst maken bewoners en hun familieleden al jaren gebruik van een duofiets. Het rijwiel was aan vervanging toe. Dankzij de samenwerking tussen de gemeente, Welzorg Winkel Zwolle en Het Averbergen is donderdag de nieuwe duofiets in gebruik genomen.