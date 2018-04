'Kwestie gifhuis Wijhe liep onnodig uit de hand'

Huiselijke opvang PoesPas Den Nul

15 april ,,Als ik hier 's morgens binnen kom, verbaas ik me. Wat bijzonder dat het gelukt is. Ik mag bezig zijn met mijn passie, dieren; daar word ik zo blij van." Aan het woord is Emily van der Lee (31) uit Den Nul. Eigenares van PoesPas, gericht op opvang van kleine huisdieren, en opgeleid tot paraveterinair assistent.