‘Laat Wijhe écht gastvrij zijn en Oekraïense vluchtelingen opvangen, er staat een school leeg’

De 71-jarige Wijhenaar is op deze zonnige donderdagmiddag naar de Langstraat gekomen, waar de Verkiezingskever van de Stentor staat geparkeerd om te horen wat er speelt in het dorp. Kral is geen onbekende in de straat, hij is degene die de discussie heeft aangezwengeld over de verkeerssituatie in de winkelstraat van Wijhe.