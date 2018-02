Landjepik om buurtschap Marle

videoBuurtschap Marle is beland in een spelletje 'landjepik'. Heerde wil de stip op de kaart wel inlijven, maar aan de andere kant van de IJssel peinst Olst-Wijhe er niet over om Marle op te geven.

,,Ach, Heerde", provoceert een grinnikende Willem Blom (66), lopend op de Marledijk, ,,daar kun je op zondag nauwelijks een borreltje drinken. En plastic afval ligt er nog in zakken aan de weg, terwijl wij mooie containers hebben. Nee hoor, laat Marle alsjeblieft bij Olst-Wijhe blijven. Historisch bepaald, en nu al meer dan tweehonderd jaar zo." Een paar huizen verderop het tegengeluid, van Foppe Strikwerda (44). ,,Sentimenten, allemaal heel aardig, maar je moet ook realistisch en praktisch kunnen denken. Als er nu een ongeluk op de dijk gebeurt, dan hoort Marle bij Olst-Wijhe en wordt de hulpverlening vanaf die kant van de IJssel geregeld. Van de zomer nog kwamen agenten uit Deventer pas een paar uur na een melding. Omdat ze niet wisten hoe ze aan moesten rijden. En dat is dan nog maar één voorbeeld van de onlogisch situatie."

Willem Blom (links) heeft meer met Salland. Foppe Strikwerda (rechts) wil wel bij de gemeente Heerde horen.

Marle: twintig huizen, een rij bomen, een hoge dijk, onvermijdelijk het kleinste stembureau van Nederland en een molen als middelpunt. Sinds kort een hoogwatergeul die in het geval van extreme weersomstandigheden de fraaie vrijstaande woningen tegen de IJssel moet beschermen. En inmiddels verwikkeld in een ordinair spelletje 'landjepik'. Aan de westkant de Gelderse gemeente Heerde, die de buurtschap links van de IJssel aan haar territorium wil toevoegen. Burgemeester Fred de Graaf praat binnenkort met commissaris Clemens Cornielje over 'overname'. En oost Olst-Wijhe, aan de andere zijde van de rivier maar trotse bezitter van het dijkdorpje. Het wil de enclave graag houden, zoals het altijd was.

Windmolens

Strikwerda heeft het wel gehad met Salland, waarbij de kwestie rond de plaatsing van windmolens de boel op scherp heeft gezet. Olst-Wijhe wijst daarbij nadrukkelijk naar Marle. Daar heerst het gevoel dat de turbines daar maar moeten komen, om de rest van de gemeente te ontlasten. Een enquête, volksraadpleging of referendum om draagvlak van een eventuele toevoeging tot Heerde te peilen? ,,Een van die middelen zou prima kunnen", knikt Strikwerda. ,,Als Marle hebben we het gevoel dat we verwaarloosd worden. We worden constant verrast, alsof we totaal onbelangrijk voor Olst-Wijhe zijn. Bovendien is iedereen gericht op Heerde. Daar doen we onze boodschappen en bezoeken we de huisarts. Uitgaan doen we in Zwolle, terwijl ze aan de andere kant van de rivier naar Deventer gaan."

Toevoegen aan de Veluwe is het credo. Versterkt door Heerder raadsleden die verschenen op door Plaatselijk Belang belegde bijeenkomst over de molens. Blom is secretaris van de vereniging, maar pleit persoonlijk voor instandhouding van de huidige situatie. Hij bladert door Rondom de Toren, clubblad van de Historische Vereniging Wijhe. Daarin wordt beschreven hoe staatssecretaris Dieuwke de Graaff-Nauta in de jaren 90 al pleit voor het annexeren van Marle door Heerde. Toenmalig burgemeester Gerrit Jan Polderman van Wijhe deelt echt bier en borrel uit, belooft de 21 huizen van Marle een gasaansluiting en voorkomt een coupe.

Ander volkje

Blom was juist jaren onderwijzer aan de Sallandse kant van de IJssel. ,,Ik ben vooringenomen, en ik ga iets zeggen wat niet iedereen leuk vindt. Maar ik ben meer van het liberale Salland, dan van de conservatieve Veluwe. Het is een ander volkje. Natuurlijk, dat probleem met dat aanrijden moet worden opgelost. Maar door Marle aan Heerde toe te voegen? Als er nu brand is dan rukt eerst Wapenveld uit, daarna Heerde. De pont gaat dan al naar de Wijhe-kant, voor het geval er vanuit daar ook wagens nodig zijn. Prima lijkt me."

De meerderheid van Marle voelt vermoedelijk wel wat voor een gemeentewissel. Dat blijkt uit ook uit de gemeenschappelijke dorpsapp 'Hej't al heurd!', waarin de Veluwse veroverdrift het gesprek van de dag is. Die zal de buurtschap hoe het ook loopt niet splijten, verwachten zowel Blom als Strikwerda. ,,Maar kijk nu eens van deze kant", probeert de laatste het nog. ,,De IJssel heeft in eeuwen een andere loop gekregen, waardoor er nu een rare situatie is ontstaan. Los dat op." Blom, die het omrijden nu de pont eruit ligt als enig nadeel noemt: ,,Je doet de historie er geweld mee aan. Nooit."

Noaberhuus

Terwijl de pont naar Marle werkloos in het hoge water ligt, staat in het Noaberhuus in Wijhe de koffie klaar. Ook voor inwoners van Marle. Coördinator Gerda Nijboer begrijpt de wens om Marle bij Heerde te voegen. ,,Hier komen bijna geen mensen uit Marle, maar ze zijn van harte welkom. Marle moet zelf beslissen, ons maakt het niet uit.’’

Ook vrijwilliger Wim Goosen laat een oordeel aan de Marlenaren over. Zelf bezocht hij feesten aan de overkant. ,,Dan lieten we de pont een roeiboot meeslepen. Konden we ’s nachts weer terug.’’