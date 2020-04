Leegstand komt scholen in Olst-Wijhe nu goed van pas, zorgen over speciaal onderwijs in Raalte

Eindelijk groen licht voor nieuwbouw op de Boskamp

21 april Er komen definitief elf nieuwe woningen op het terrein naast de voormalige Molen van Mentink in Boskamp. De gemeenteraad heeft maandag de seinen op groen gezet voor het nieuwbouwplan. En dat werd tijd, zegt Wil van Wijk van Belangengroep Beter Boskamp. ,,Nieuwbouw op de Boskamp is lang geleden. Het is goed dat er een aanvulling komt op het dorp.”