Leerlingen bouwen met computerspel veilig fietspad tussen Deventer en Wijhe

Duimen voor ijspret op woensdag of donderdag

14:22 Terwijl de IJsclub Diepenveen voorzichtig hoopt op voldoende ijs op donderdag, is de Zutphense IJsvereniging ondertussen voorzichtig positief over schaatsen op woensdag. In Bathmen zijn vandaag winddoeken geplaatst. Want de wind en het lekker zonnetje spelen de ijsgroei parten. De andere ijsbanen in de regio doen nog geen voorspelling over de gewenste openingsdag.