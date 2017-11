Leerlingen Wesepe laten fiets repareren

Negentig fietsen van leerlingen van de basisschool in Wesepe kunnen er weer tegenaan. De plaatselijke A. Bosschool had vrijdag de eer om deel te nemen aan een pilot om jonge fietsers veilig de winter door te helpen. Fietsen werden ter plekke gerepareerd

Kregen leerlingen bij eerdere controles alleen te horen wat hun vader, moeder of fietsenmaker moesten repareren, vrijdagmorgen gebeurde dat ter plekke, op het schoolplein. Onder toezicht van de wijkagent.

Ellen Willemsen, verkeersouder van de Bosschool, wil eigenlijk helemaal niet op het schoolplein staan. ,,Ouders moeten de fietsen van hun kinderen in orde houden, maar als het zo moet, is het ook goed. Het is fijn dat de politie er is, dat maakt indruk. Fietsverlichting is belangrijk, je kunt het niet vaak genoeg kunt zeggen’’.

Zonder licht

De reparaties werden uitgevoerd door leerlingen van het Deltion College in Zwolle, afdeling sport en recreatie. Zoals Jorik Wilbrink (18) uit Zwolle, die de jonge Noortje Blankevoort (10) uit groep 7 aan een nieuw achterlicht heeft geholpen. ,,Het waren kleine moertjes en ik ben niet superhandig. Maar we moeten toch een bepaalde basiskennis hebben. Hoe mijn eigen fiets eraan toe is? Ik heb wel een tijdje zonder licht gereden, maar nu is hij weer in orde’’.

Vijf op de tien fietsen bleken een reparatie nodig te hebben, van een nieuwe bel of achterlicht tot een zadel dat te hoog stond, maar ook een voorwiel dat nagenoeg los zat.

Tobben

De reparatie-actie is bedacht door Heidy van Essen uit Olst, verkeersouder van de Willibrordschool in haar woonplaats. ,,Bij andere acties is het vaak tobben. Je moet ouders erbij vragen, maar die hebben weinig tijd. Hopelijk is iedereen enthousiast en kunnen we dit volgend jaar op meer scholen doen’’.