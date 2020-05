Lege scholen en digitaal kennismaken: het lot van nieuwe bestuurder Siemelink-Amse bij De Mare

Wijhenaren Bjorn en Roland laten hun Chaosbier­tjes los op Salland: ‘Een eigen brouwerij is onze ultieme droom’

26 mei De ideeën borrelen op in een schuur in Wijhe, genaamd Chaosplatz. Daar bedenken de hobbybrouwers Bjorn Schothuis (52) en Roland van Oene (54) de gekste biertjes. De schuur staat in Bjorns achtertuin en daar kunnen op kleine schaal de Chaosbieren worden gebrouwen. Maar niet genoeg om winkels en cafés te kunnen voorzien. Toch liggen de biertjes van Bjorn en Roland sinds een week in de schappen. Dankzij ‘huurbrouwer’ Huttenkloas in Albergen.