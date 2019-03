LekkerBoer lokt kinderen met bootcamp naar boerderij

Na twee succesvolle proefafleveringen van Foodcamps in Deventer en Zwolle organiseert LekkerBoer dit jaar dertien nieuwe Foodcamps op boerderijen in Overijssel en Gelderland. Kinderen en hun ouders gaan er samen bootcampen, maar ook oogsten en koken, terwijl boeren over hun werk vertellen. Uit een onderzoek in opdracht van de provincie Overijssel bleek vorig jaar dat ouders het belangrijk vinden dat hun kinderen meer kennis krijgen over voedsel en de herkomst ervan. Daarnaast bleek dat boeren graag op hun eigen manier over de productie van voedsel willen vertellen.