Liesbeth uit Wijhe viert voor het eerst kerst met haar twee kleinkinderen: ‘Dolgelukkig’

Dit olifanten­paad­je in Wesepe wordt geblok­keerd (of toch niet?)

Binnendoor is nooit om. En waarom zou je een paar meter omfietsen of -lopen als het ook korter kan? Dat dachten ze in Wesepe ook, waar gretig gebruikgemaakt werd van een olifantenpaadje. De gemeente greep in door een hek te plaatsen, maar dat werd tot twee keer toe van de plek gerukt. Dinsdagochtend lag het in de sloot.

20 december